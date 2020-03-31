سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء حمص – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2020 - 21:08

سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء حمص

منذ 31 mins 31 March، 2020
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