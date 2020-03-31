مجموعات من “17 تشرين” طالبت ب”تجاوز التوزيع الطائفي الزعماتي في التعيينات واعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة والاستقلالية” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2020 - 19:20

مجموعات من “17 تشرين” طالبت ب”تجاوز التوزيع الطائفي الزعماتي في التعيينات واعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة والاستقلالية”

منذ 40 mins 31 March، 2020
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