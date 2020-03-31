كوريا الشمالية: سماع خطاب بومبيو السخيف جعلنا نفقد أي أمل بالحوار

هددت كوريا الشمالية بتعطيل الحوار مع الولايات المتحدة الاميركية بعد كلام لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال فيه إنه “يتطلع لاستئناف المفاوضات مع بيونغ يانغ”.

وقال مسؤول مكلف بملف التفاوض مع الولايات المتحدة لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية “سماع خطاب بومبيو السخيف جعلنا نفقد أي أمل في الحوار”، مضيفا “سنجد طريقنا بأنفسنا”.

واتهم المسؤول الكوري بومبيو بأنه “وجه إهانة إلى بلاد يريد رئيسه (دونالد ترامب) أن يبني علاقة جيدة معها”، مشيرا إلى “رسالة وجهها ترامب إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون”.

والأسبوع الماضي، ناشد بومبيو أعضاء الأسرة الدولية “البقاء على تصميمهم في ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية” على كوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي، داعيا بيونغ يانغ إلى استئناف الحوار.

واختبرت كوريا الشمالية الأحد قاذفات صواريخ متعددة من العيار الثقيل.

المصدر: روسيا اليوم