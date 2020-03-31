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March 31 2020 - 19:20

كورونا في روسيا.. تسجيل 500 إصابة جديدة والحصيلة ترتفع إلى 2337

منذ 1 ساعة 31 March، 2020
موسكو
أخبار دولية - روسيا

أعلنت السلطات الروسية الثلاثاء عن تسجيل 8 وفيات و500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، مشيرة إلى أن حصيلة المصابين في البلاد ارتفعت إلى 2337 شخصا.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان له إن “معظم الإصابات تم تسجيلها في موسكو (387 حالة) وبطرسبورغ (48 حالة)، كما رصدت حالات جديدة في 22 منطقة أخرى في مختلف أنحاء البلاد”.

واضاف المركز “بتسجيل الوفيات الـ8 الجديدة (5 منها في موسكو) ارتفع عددهم الإجمالي إلى 17″، وأشار إلى “تماثل 55 مريضا (42 منهم في موسكو) للشفاء خلال اليوم الأخير، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 121 شخصا”.

المصدر: روسيا اليوم

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