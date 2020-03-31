كورونا في ايطاليا.. استمرار انحسار الإصابات في لومبارديا وتسجيل 381 وفاة جديدة

استمر انحسار وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في منطقة لومبارديا التي تعتبر الأكثر تضررا بالمرض في البلاد، مع تسجيل 381 وفاة جديدة بالعدوى.

وأشارت مصادر طبية ايطالية الى أن “حصيلة المتوفين جراء كورونا في لومبارديا ارتفعت خلال اليوم الماضي بواقع 381 حالة لتصل إلى 7199 بعد أن كانت على مستوى 6818 أمس الاثنين، فيما بلغ الارتفاع اليومي سابقا 458 حالة”.

وأضافت المصادر أن “الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس ارتفعت في المنطقة بواقع 1047 حالة، ووصلت إلى 43208 إصابات، وذلك في تراجع لافت لوتيرة زيادة الإصابات مقارنة مع الأيام الـ3 الماضية، حيث رصدت السبت 2117 حالة والأحد 1592 إصابة جديدة، فيما بلغ هذا المؤشر الاثنين 1154”.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد بـ11591 حالة، والثانية من حيث عدد الإصابات بالمرض بـ101739 حالة، فيما تعد منطقة لومبارديا الشمالية الأكثر تضررا بالوباء في البلاد.

المصدر: روسيا اليوم