كورونا في العالم.. عدد الإصابات يتجاوز 800 ألف حالة

تجاوز عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في العالم اليوم الثلاثاء، 800 ألف حالة.

وحتى الآن، سجلت في العالم 804061 إصابة بفيروس كورونا في أكثر من 170 بلدا، بما فيها 39074 وفاة و172435 حالة شفاء.

وتتصدر الولايات المتحدة الاميركية قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس، حيث رصدت فيها 164798 حالة، وتأتي إيطاليا في المركز الثاني بـ101739 حالة، وإسبانيا في المرتبة الثالثة بـ94417 حالة، بينما تمثل الصين، التي تعد مصدرا للوباء، الدولة الرابعة بـ81518 مصابا.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ11591 حالة، لتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بـ8189 حالة، والصين في المركز الثالث بـ3305 حالات، والولايات المتحدة في الموقع الرابع بـ3178 حالة.

المصدر: روسيا اليوم