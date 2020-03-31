مستشفى الحريري: 37 حالة شفاء من كورونا و64 اصابة موجودة في العزل

صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي الثلاثاء التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا.

وجاء في التقرير:

“وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 64 إصابة، من ضمنها إصابتان تم نقلهما من مستشفيات أخرى.

تماثلت إصابتان بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص الـ PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض.

بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية 37 حالة شفاء.

إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا 4 إصابات وضعها حرج.

لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام