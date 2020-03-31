النائب عز الدين جال في صور: خطة حزب الله بمواجهة كورونا وطنية بامتياز

جال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب حسن عز الدين الثلاثاء على مركزي الدفاع المدني في مدينة صور ودير قانون النهر، ومركز الحجر الصحي في محلة الحوش، حيث اطلع على أقسام المراكز، وتفقد جهوزية عناصر الدفاع المدني للتدخل عند أي حالة طارئة، فضلا عن تجهيزات سيارات الإسعاف بأجهزة خاصة لمصابي فيروس كورونا.

وقال عز الدين إن “العالم الذي ادعى الحضارة والتقدم والمدنية والقوة والاستكبار والاستبداد، وقف عاجزا أمام هذا الفيروس الصغير جدا، وفي ذلك عبرة لمن يخشى وللذين كفروا”.

وتوجه الى عناصر الدفاع المدني بالقول “أنتم في الخط المتقدم في هذه الجبهة التي نعتز ونفتخر، ونرفع رأسنا أننا تحملنا هذه المسؤولية بملء إرادتنا”، وتابع ان “هذه الخطة التي أعلنها حزب الله، شكلت افتخارا وعزة له، لأنها لم تستثن أحدا وكانت خطة وطنية بامتياز لأجل الوطن ومواجهة هذا العدو غير المرئي بكل ما يستطيع حزب الله أن يقدم في هذا السياق”، مشيرا إلى أن “هذه الإجراءات والجهوزية العالية والحاضرة لأي طارئ ومواكبة ما يجري على الأرض، أعطت الطمأنينة والأمان والثقة للناس”.

واضاف عز الدين “لقد شكلت هذه الخطة رافعة مهمة ودعما ميدانيا لما تقوم به أيضا وزارة الصحة والحكومة اللبنانية من وراء ذلك”، واوضح “بذلك هي تكاملت مع كل الإجراءات والخطط التي وضعتها الحكومة اللبنانية لأننا لسنا بديلا عن أجهزة الدولة ولا عن الإداريين والموظفين الذين أيضا يقومون مشكورين بمهامهم وواجباتهم”.

من جهة ثانية، أكد عز الدين “في ذكرى يوم الأرض، أن الشعب الفلسطيني اليوم بات أكثر ثباتا وإيمانا وقدرة وقوة على المواجهة مع العدو الإسرائيلي بما يمتلك من إمكانيات وقدرات لأجل الدفاع عن حقه وحقوقه في العودة إلى أرضه وتحرير هذه المقدسات التي اغتصبها هذا العدو”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام