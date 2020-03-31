آلية عودة اللبنانيين من الخارج رفعت الى مجلس الوزراء لاقرارها

ترأس رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب الثلاثاء اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة وضع آلية لعودة اللبنانيين من الخارج، حيث تم الاتفاق على آلية لعودة اللبنانيين من الخارج رفعت الى مجلس الوزراء لاقرارها.

وضمت اللجنة: نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر عدره، وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وزير الداخلية محمد فهمي، وزير الصحة حمد حسن، وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام