الامن العام اللبناني: وقف استقبال طلبات المعاملات في المراكز بسبب كورونا

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان في بيان لها الثلاثاء وقف العمل استقبال طلبات المعاملات في مراكزها حتى إشعار آخر، بسبب وباء كورونا.

وقال البيان “نظرا للظروف الراهنة وللحد من إنتشار فيروس كورونا، تعلم المديرية العامة للامن العام المواطنين اللبنانيين والرعايا العرب والأجانب، لا سيما السوريين منهم، عن وقف العمل باستقبال طلبات معاملاتهم في الدوائر الاقليمية والمراكز التابعة لها حتى إشعار آخر”، وتابع “تقدم المعاملات حصرا في دائرة العلاقات العامة أو عبر مراكز LIBAN POST”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام