الامن العام اللبناني: وقف استقبال طلبات المعاملات في المراكز بسبب كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 31 2020 - 17:30

الامن العام اللبناني: وقف استقبال طلبات المعاملات في المراكز بسبب كورونا

منذ 33 mins 31 March، 2020
الامن العام
لبنان

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان في بيان لها الثلاثاء وقف العمل استقبال طلبات المعاملات في مراكزها حتى إشعار آخر، بسبب وباء كورونا.

وقال البيان “نظرا للظروف الراهنة وللحد من إنتشار فيروس كورونا، تعلم المديرية العامة للامن العام المواطنين اللبنانيين والرعايا العرب والأجانب، لا سيما السوريين منهم، عن وقف العمل باستقبال طلبات معاملاتهم في الدوائر الاقليمية والمراكز التابعة لها حتى إشعار آخر”، وتابع “تقدم المعاملات حصرا في دائرة العلاقات العامة أو عبر مراكز LIBAN POST”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة