“هواوي”: 2020 أصعب سنة ستمر علينا

حذرت عملاقة التكنولوجيا الصينية في مجال الاتصالات، “هواوي”، اليوم الثلاثاء، من أن 2020 سيكون أصعب عام يمر عليها على الإطلاق، وذلك بسبب قيود تجارية أمريكية وجهت ضربة لمبيعاتها في الخارج في 2019، متوقعة أن الحكومة الصينية سترد على تلك القيود التي فرضتها أمريكا.

وياتي تحذير “هواوي” تزامنا مع إعلانها عن تسجيل أقل نمو للأرباح السنوية في خلال 3 سنوات، بحسب وكالة “رويترز”.

وقالت إن “بكين قد ترد على الإجراءات الأمريكية، التي شملت تقييد بيع الرقائق لها، من خلال تقييد مبيعات المنتجات الأمريكية في الصين والتحول للاعتماد على موردين بدلاء في الصين وكوريا الجنوبية”.

وقال إريك شو، رئيس مجلس إدارة “هواوي” للصحفيين، خلال إطلاق التقرير السنوي للشركة: “الحكومة الصينية لن تقف متفرجة وحسب بينما “هواوي” تُذبح، لم لا تحظر الحكومة الصينية استخدام رقائق الجيل الخامس والمحطات والهواتف الذكية والأجهزة الذكية الأخرى التي تنتجها شركات أمريكية لأسباب متعلقة بأمن الإنترنت؟”.

وتوقع شو أن يكون 2020 أصعب عام يمر على “هواوي” على الإطلاق، بسبب الإجراءات الأمريكية، محذرا من أن فرض المزيد من القيود على الصادرات قد يدمر سلاسل الإمداد العالمية في قطاع التكنولوجيا.

وقالت “هواوي” إن الأرباح الصافية لعام 2019 بلغت 62.7 مليار يوان (8.9 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 5.6%، في أضعف معدل نمو في 3 سنوات، وانخفاضا من قفزة نسبتها 25% في العام السابق.

المصدر: سبوتنيك