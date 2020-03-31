تعليق الملاحة البحرية التجارية في مرفأ صيدا بسبب كورونا

تبلغت الوكالات البحرية العاملة على مرفأ صيدا من الجهات الأمنية المختصة بضرورة ووقف استقبال أي بواخر شحن او اي شكل من اشكال الملاحة البحرية التجارية عبر مرفأي المدينة القديم والجديد حتى اشعار آخر، وذلك إنفاذًا لقرار التعبئة العامة في اطار الاجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “رصيفي مرفأي المدينة باتا خاليين من اية حركة ملاحة او شاحنة نقل”، وتابعت ان “آخر باخرة كانت قد وصلت الأربعاء الماضي وشحنت كميات من الخردة ليطلب فيما بعد تعليق نشاطنا على المرفأ”.

واضافت الوكالة ان “الوكالات البحرية وجهت كتابا اليوم، لمحافظ الجنوب منصور ضو طلبت فيه اعادة النظر بهذا القرار لما له من انعكاسات سلبية على عملنا، وتعهدت بأن تتبع كافة الإرشادات الوقائية والصحية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام