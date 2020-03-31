لبنان: تعميم الروابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية لمشروع التعلم عن بعد لليوم الثلاثاء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2020 - 17:30

لبنان: تعميم الروابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية لمشروع التعلم عن بعد لليوم الثلاثاء

منذ 47 mins 31 March، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

وضع “المركز التربوي للبحوث والانماء” في لبنان الحلقات التلفزيونية التي بثت اليوم الثلاثاء 31-3-2020 عبر شاشة تلفزيون لبنان، في إطار مشروع التعلم عن بعد، على الروابط التالية:

1) مادة التاريخ: قناة السويس وموقف الإنكليز منها – الصف الثانوي الثالث/ جميع الأقسام:

2) مادة الفلسفة والحضارات: محور الإنسان- درس الخيال – الصف الثانوي الثألث/ فرع علوم الحياة – علوم العامة – اجتماع وإقتصاد:

3) مادة الاجتماع: الرعاية الإجتماعية والسياسة الإجتماعية وبرامجها – الصف الثانوي الثالث/ فرع الاجتماع والإقتصاد:

4) مادة الاجتماع: السياسة الإجتماعية بين الأنظمة الإشتراكية والليبيرالية – الصف الثانوي الثالث/ فرع الاقتصاد والإجتماع:

5) اللغة العربية وآدابها: أعلام – جبران خليل جبران – الجملة الخبرية والإنشائية – نص المحبة/ الصف الثانوي الثالث – فرع الآداب والإنسانيات:

6) اللغة العربية وآدابها: المقالة الموضوعية – الصف الثانوي الثالث/ فرع علوم الحياة والعلوم العامة:

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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