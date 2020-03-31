لبنان: تعميم الروابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية لمشروع التعلم عن بعد لليوم الثلاثاء

وضع “المركز التربوي للبحوث والانماء” في لبنان الحلقات التلفزيونية التي بثت اليوم الثلاثاء 31-3-2020 عبر شاشة تلفزيون لبنان، في إطار مشروع التعلم عن بعد، على الروابط التالية:

1) مادة التاريخ: قناة السويس وموقف الإنكليز منها – الصف الثانوي الثالث/ جميع الأقسام:



2) مادة الفلسفة والحضارات: محور الإنسان- درس الخيال – الصف الثانوي الثألث/ فرع علوم الحياة – علوم العامة – اجتماع وإقتصاد:



3) مادة الاجتماع: الرعاية الإجتماعية والسياسة الإجتماعية وبرامجها – الصف الثانوي الثالث/ فرع الاجتماع والإقتصاد:



4) مادة الاجتماع: السياسة الإجتماعية بين الأنظمة الإشتراكية والليبيرالية – الصف الثانوي الثالث/ فرع الاقتصاد والإجتماع:



5) اللغة العربية وآدابها: أعلام – جبران خليل جبران – الجملة الخبرية والإنشائية – نص المحبة/ الصف الثانوي الثالث – فرع الآداب والإنسانيات:



6) اللغة العربية وآدابها: المقالة الموضوعية – الصف الثانوي الثالث/ فرع علوم الحياة والعلوم العامة:



المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام