لبنان: تعميم لنقابة الاطباء بشأن لوائح أطباء للمعاينة عبر الهاتف

أصدرت “نقابة الأطباء” تعميما الثلاثاء بشأن لوائح بأسماء وهواتف أطباء للمعاينة عبر الهاتف.

ولفتت النقابة الى انه يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلوائح تتضمن أسماء أطباء وأرقام هواتفهم من أجل الاستشارة الطبية عبر الهاتف”.

وأوضحت النقابة ان “المعاينة عن بعد محصورة بين الطبيب والمرضى الذين يتابعهم، وليس أي مريض آخر ولا يمكن لأي طبيب أن يقوم بمعاينة مرضى لا علم له مسبقا بحالتهم الصحية”.

وحذرت النقابة “من انتحال صفة طبيب أو إرسال رسائل الى أطباء من شأنها إثارة البلبلة في الوسط الطبي ولدى المرضى في هذه الاوقات العصيبة التي يمر بها لبنان”.

وطالبت النقابة “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية التحري عن الفاعلين والمشاركين وستتقدم بشكوى لملاحقتهم امام النيابة العامة التمييزية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام