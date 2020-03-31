“مجلس القضاء الاعلى” اجتمع الكترونيا لمتابعة الاوضاع بظل كورونا

عقد “مجلس القضاء الأعلى” في لبنان اجتماعا عن بّعد الثلاثاء بواسطة الوسائل السمعية – البصرية الالكترونية، لمتابعة الاوضاع نتيجة ازمة وباء كورونا.

وقرر المجلس إستكمالا للتدابير والإجراءات التي تم اتخاذها في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وجوب تخفيف الاكتظاظ في السجون وأماكن التوقيف، مع تأمين المصلحة العامة وحسن سير العدالة في الوقت عينه.

وطالب المجلس القضاة، عبر الرؤساء الأول الإستئنافيين في المحافظات، العمل على البت سريعا بطلبات تخلية السبيل، مع مراعاة أحكام المادة /108/أ.م.ج.، على أن يقوم الرئيس الأول الإستئنافي، عند تعذر حضور القاضي المعني، بتكليف من يلزم من قضاة المحافظة للبت بهذه الطلبات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام