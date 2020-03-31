لبنان: لجنة الاقتصاد أول لجنة نيابية تجتمع رقميا

أعلن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب علي بزي أن “لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط النيابية عقدت جلستها الرقمية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب نعمة افرام وحضور أعضاء اللجنة النواب علي بزي، شوقي الدكاش، الكس ماتوسيان، روجيه عازار، علي درويش، الياس حنكش وادي ابي اللمعن”.

واضاف بزي ان “اللجنة أصدرت المقررات الآتية: تشجيع الشركات الصناعية اللبنانية لإيجاد الحلول للمنتجات الوطنية بالكميات الكافية، وبخاصة في ظل عوائق الاستيراد الراهنة، ومع ايمانها بالحفاظ على النموذج الاقتصادي الليبرالي ، ترفع صوتها وصرخة اللبنانيين مطالبة الأجهزة المعنية التشدد في مراقبة فلتان الأسعار والاحتكار وجشع بعض التجار وتطبيق العقوبات وفقا للقانون والأنظمة المرعية”.

ولفت بزي الى ان “اللجنة ستقدم سلة اقتراحات، لتفادي استفحال الأزمة الغذائية، من خلال التخطيط السليم والرؤية المستقبلية، الى الوزراء المعنيين في الأيام المقبلة، وستتم مراجعة مشروع القانون للمنتجات الاستهلاكية الصادر عن وزير الاقتصاد”.

وقررت “رفع توصية عبر رئاسة مجلس النواب الى الحكومة لاصدار المراسيم المتعلقة بالحكومة والمعاملات الإلكترونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام