“مياه الجنوب”: حالة طوارئ لتأمين المياه لمراكز الحجر للوافدين من الخارج

أعلنت “مؤسسة مياه لبنان الجنوبي” الثلاثاء حالة الطوارئ على مستوى فرق الصيانة في كافة الدوائر لتأمين امداد كافة مراكز الحجر الصحي والمراكز الصحية في الجنوب بالمياه.

وباشرت الفرق الفنية صباح الثلاثاؤ العمل على تأمين امداد فندق “مونتانا” في بلدة المروانية بالمياه، وتم اختيار هذا الفندق للحجر الصحي، وبدأ العمل على تجهيزه لاستخدامه للوافدين من بلاد الاغتراب، ضمن خطة وزارة الصحة لاستيعاب اللبنانيين العائدين من الخارج.

وكانت المؤسسة قد قامت بتجهيز فرق الصيانة بالمعدات والملابس الخاصة التي تحتاجها لدخول مراكز العزل والحجر والمراكز الصحية للقيام بأعمال الصيانة الطارئة.

واكد ضاهر “جهوزية مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لتزويد كافة مراكز الحجر الصحي والمراكز الصحية الاخرى بالمياه”، واضعا “امكانات المؤسسة بتصرف وزارة الصحة والجهات العاملة على مكافحة انتشار فيروس “كورونا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام