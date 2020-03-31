السفارة الإيطالية في موسكو تنكس الأعلام حدادا على ضحايا ” كورونا” في جميع أنحاء العالم

أعلنت البعثة الدبلوماسية الإيطالية الثلاثاء، أن السفارة الإيطالية في موسكو نكست العلم الوطني حداداً على ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم. وكتبت السفارة الإيطالية على صفحتها على موقع فيسبوك “نتذكر اليوم جميع ضحايا الوباء في إيطاليا وفي جميع أنحاء العالم. وتم تخفيض العلم الوطني في السفارة الإيطالية في موسكو حدادا على ضحايا فيروس كورونا المستجد واحتراماً للعمل المتفاني للعاملين الصحيين. هذه طريقة رمزية للقول أننا جميعًا فكرياً معاً ونؤيد بعضنا البعض “.

وتحتل إيطاليا المرتبة الأولى حاليا على صعيد أوروبا من ناحية عدد المصابين بفيروس “كوفيد – 19″، وتعتبر منطقة لومبارديا في الشمال، بؤرة انتشار الفيروس في هذا البلد. وأمس أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 812 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، ليبلغ مجموع الضحايا 11591.

المصدر: سبوتنيك