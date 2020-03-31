تعميم لمحافظ النبطية حول كورونا

وجه “محافظ النبطية” محمود المولى تعميما الى قائمقاميات وبلديات واتحادات بلديات ومخاتير القرى التي ليس فيها بلديات في محافظة النبطية.

وجاء في التعميم:

– على الوافدين الى البلدة من العاصمة او غيرها للاقامة فيها، إبلاغ البلدية فورا عن تاريخ قدومهم إليها مع ارقام هواتفهم، وبالتالي على البلدية إبلاغ طبابة القضاء هذه المعلومات ليتسنى لها المتابعة.

– عند الاقامة في البلدة، على الوافدين الالتزام بالحجر المنزلي لمدة اربعة عشر يوما من تاريخ قدومهم وعدم القيام بأي نشاطات اجتماعية.

– وعلى الذين يعملون خارج البلدة ( بيروت على سبيل المثال) اختيار مكان اقامة ثابت وعدم التنقل بين مركز العمل والبلدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام