تقرير وزارة الصحة اللبنانية عن فايروس كورونا : 463 حالة مثبتة بزيادة 17 عن امس وحالة وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2020 - 13:28

تقرير وزارة الصحة اللبنانية عن فايروس كورونا : 463 حالة مثبتة بزيادة 17 عن امس وحالة وفاة

منذ 11 mins 31 March، 2020
وزارة الصحة العامة
لبنان

صدر عن وزارة الصحة التقرير اليومي عن Covid-19، وجاء فيه:

“حتى تاريخ 31/3 2020، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 463 حالة بزيادة 17 حالة عن يوم امس.

كما سجلت حالة وفاة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من امراض مزمنة مما يرفع عدد الوفيات الى إثنتي عشرة.

هذا وتشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وان أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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