روسيا تعلن تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2337 و تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2020 - 13:28
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روسيا تعلن تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2337 و تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17
منذ 22 mins
31 March، 2020
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