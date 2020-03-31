روسيا تعلن تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2337 و تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2020 - 13:28

روسيا تعلن تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2337 و تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17

منذ 22 mins 31 March، 2020
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