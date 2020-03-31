لليوم الثاني على التوالي … زحمة سير في شوارع صيدا وأمام الصرافات الآلية

يشهد عدد من الشوارع الرئيسية في صيدا، ولليوم الثاني على التوالي، ولا سيما شارع رياض الصلح زحمة سير واصطفاف المواطنين في طوابير أمام الصراف الآلي، لسحب رواتبهم، من دون اتخاذ عدد منهم أي إجراءات وقائية، لجهة ترك مسافة آمنة وارتداء كمامات وقفازات.

وأبدى بعض المواطنين استياءهم لما يجري، سائلين عن إجراءات التشدد بالتعبئة العامة وتلافي التجمعات وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة.

وكانت مجموعة “أنا مستقل” نفذت حملة توعية للمواطنين ودعتهم إلى التقيد بالإرشادات الصحية والوقائية عند قيامهم بالمعاملات المالية، وقامت بلصق منشورات توعوية عند كل صراف آلي يتضمن بضرورة الحفاظ على مسافة آمنة وارتداء قفازات وكمامات واقية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام