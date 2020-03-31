قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد فهمي حمدان والد العميد مصطفى حمدان

نعت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد فهمي حمدان، الذي توفي بتاريخ 26 / 3 /2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
– من مواليد: 1/1/ 1926 شحيم – الشوف.
– تطوّع في الجيش بتاريخ 9/ 10/ 1948، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 /1/ 1978.
– حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
– تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.
– متأهل وله /4/ أولاد.
أقيم المأتم بتاريخ 27 /3 /2020، تُقبل التعازي على رقمي الهاتف:
ابن الفقيد، العميد الركن المتقاعد مصطفى حمدان
صهر الفقيد (زوج أبنته)، العميد الركن المتقاعد خضر الطويل.
المصدر: المكتب الاعلامي للمرابطون