قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد فهمي حمدان والد العميد مصطفى حمدان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2020 - 13:28

قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد فهمي حمدان والد العميد مصطفى حمدان

منذ 41 mins 31 March، 2020
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لبنان
نعت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد فهمي حمدان، الذي توفي بتاريخ 26 / 3 /2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
NP30031843–    من مواليد: 1/1/ 1926 شحيم – الشوف.
–    تطوّع في الجيش بتاريخ  9/ 10/ 1948، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 /1/ 1978.
–    حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
–    تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.
–    متأهل وله /4/ أولاد.
 أقيم المأتم بتاريخ 27 /3 /2020، تُقبل التعازي على رقمي الهاتف:
  ابن الفقيد، العميد الركن المتقاعد مصطفى حمدان
  صهر الفقيد (زوج أبنته)، العميد الركن المتقاعد خضر الطويل.

المصدر: المكتب الاعلامي للمرابطون

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