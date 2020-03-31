قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد فهمي حمدان والد العميد مصطفى حمدان

نعت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد فهمي حمدان، الذي توفي بتاريخ 26 / 3 /2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد: 1/1/ 1926 شحيم – الشوف. – من مواليد: 1/1/ 1926 شحيم – الشوف.

– تطوّع في الجيش بتاريخ 9/ 10/ 1948، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 /1/ 1978.

– حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

– تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

– متأهل وله /4/ أولاد.

أقيم المأتم بتاريخ 27 /3 /2020، تُقبل التعازي على رقمي الهاتف:

ابن الفقيد، العميد الركن المتقاعد مصطفى حمدان

صهر الفقيد (زوج أبنته)، العميد الركن المتقاعد خضر الطويل.