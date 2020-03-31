الصليب الأحمر: كارثة كورونا الكبرى ستدمر مناطق الحروب

أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تحذيرا شديد اللهجة، من أن كارثة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19” الكبرى ستقع في مناطق الحروب.

وحذرت اللجنة، وفقا لما نقلته وكالة “الأناضول” من أنه في حال عدم اتخاذ تدابير إنسانية عاجلة تجاه تهديد فيروس كورونا في مناطق الحروب مثل سوريا واليمن وأفغانستان وجنوب السودان ونيجيريا، فالنتائج ستكون “مدمرة”، بحسب قولها.

وطالبت اللجنة بضرورة وضع “خطة تدخل عاجلة” لمنع انتشار فيروس كورونا في تلك المناطق.

وتابعت قائلا: “الفيروس يمثل تهديدا كبيرا للحياة في الدول ذات النظم الصحية القوية، إلا أن هذا التهديد أكبر بكثير في البلدان التي دمرت فيها النظم الصحية بسبب الحرب”.

وحذرت الصليب الأحمر مما وصفته بـ”أسوأ السيناريوهات” المتمثلة في انتشار فيروس كورونا في السجون والمخيمات الخاصة بالنازحين حول العالم.

وقال بيتر ماروير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: “النتائج ستكون مدمرة، حال عدم اتخاذ تدابير عاجلة حيال انتشار فيروس كورونا في الدول المذكورة”.

وأضاف بقوله: “لقد أنهكت جائحة كورونا منظومات الرعاية الصحية المتقدمة، والكثير من الأماكن التي نعمل بها تفتقر إلى أبسط مقومات البنية التحتية للرعاية الصحية، فضلًا عن قدرات الرعاية المركزة. نخشى أنه إذا لم تُتخذ إجراءات لكبح انتشار الفيروس، فسيعصف ببعض من أشد المجتمعات المحلية ضعفا”.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد دشنت حملة لجمع 800 مليون فرنك سويسري لمساعدة الدول ذات القدرات المحدودة للاستجابة لجائحة كورونا.





المصدر: سبوتنيك