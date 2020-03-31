مذكرات بإقفال الادارات العامة في الجمعة العظيمة والفصح

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب سلسلة مذكرات إدارية قضت بإقفال كل الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات أيام 10 و13 و17 و20 نيسان لمناسبة الجمعة العظيمة واثنين الفصح المجيد لدى الطوائف الكاثوليكية والارثوذكسية.

وفيما يلي نص المذكرات:

استناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الاعياد والمناسبات الرسمية، تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة في 10 نيسان 2020 وذلك بمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف الكاثوليكية.

تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين الواقع فيه 13 نيسان 2020 وذلك بمناسبة اثنين الفصح المجيد لدى الطوائف الكاثوليكية.

تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة في 17 نيسان 2020 وذلك بمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف الارثوذكسية، تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين الواقع فيه 20 نيسان 2020 وذلك بمناسبة اثنين الفصح المجيد لدى الطوائف الارثوذكسية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام