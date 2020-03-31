حملات تعقيم في بلدات الساحل باقليم الخروب من قبل قطاع الجبل حزب الله

في اطار مكافحة فيروس كورونا وعدم انتشاره، قامت منسقية لجان الاحياء في القطاع بحملة توجيهية وتوعوية وتعقيم للاحياء الموجودة داخل قرى ساحل الأقليم .

وبالتنسيق مع بلدية الجية وحضور ممثلي لجان الاحياء في السعديات والجية، تم تعقيم الاحياء وذلك بعد محاضرة عن كيفية التعقيم وتوزيع المرشات والمواد والبدلات المخصصة للتعقيم .

بعدها وبحضور مسؤول قطاع الجبل في حزب الله الحاج بلال داغر ورئيس بلدية سبلين وممثلي الفصائل الفلسطينية، استكملت منسقية لجان الاحياء جدرا وادي الزينة عملية التعقيم في احياء جدرا وسبلين، حيث اكد الحضور، ضرورة تركيز الجهود لمكافحة هذا الوباء.

واكد الحاج داغر انّ هذه الخطوة تأتي في سياق الخطة التي ينفذها حزب الله في المناطق، شاكرا البلديات والجهات الحزبية والأهلية المؤازرة لهذه الحملة.

واستكملت منسقية لجان الاحياء عملية مكافحة فيروس كورونا من خلال محاضرة وتعقيم لجان الاحياء في عرمون ودوحة عرمون، وتم توزيع مواد التعقيم على مسؤولي الاحياء، وقد لاقت الخطوة ترحيب كبير من قبل الأهالي .

المصدر: موقع المنار