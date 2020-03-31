النائب هاشم: أين مصرف لبنان ووزارة المالية لوضع حد لاذلال الناس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2020 - 11:16

النائب هاشم: أين مصرف لبنان ووزارة المالية لوضع حد لاذلال الناس

منذ 44 mins 31 March، 2020
النائب قاسم هاشم
لبنان

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح ،ان “جمعية المصارف تحاول ببعض خطواتها ذر الرماد في العيون وإبعاد الأنظار عن استمرارهم وإمعانهم في استهداف المودعين واذلالهم، فمن ناحية يطلون بقناع انساني من وزارة المال او غير مكان، ويعلنون في ذات الوقت عن عدم دفعهم الدولار من الودائع وحتى للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار، فكيف ستستقيم الامور مع هوءلاء وأين مصرف لبنان ووزارة المالية لوضع حد لاذلال الناس”.

وطالب بـ” التحرك اليوم للإفراج عن الرواتب وبعض فتات الودائع، فهل سيحصل ذلك ام ستستمر رعاية وحماية المصارف تحت حجج وذرائع واهية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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