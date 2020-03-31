وزارة الحرب الأميركية تعلن وفاة أول جندي بفيروس كورونا المستجد

أكدت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) الاثنين وفاة أول جندي أميركي بسبب فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن زيادة حادة جديدة في عدد الجنود المصابين. وقال البنتاغون إن الجندي كان أحد أفراد الحرس الوطني في نيوجيرزي وأكدت الفحوص إصابته بفيروس كوفيد-19 وكان يُعالج بالمستشفى منذ 21 آذار/مارس. وتوفي الجندي السبت، وفقا لوكالة رويترز. وفي وقت سابق الاثنين قالت وزارة الحرب إنه تأكدت إصابة 568 جنديا بالفيروس.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الـ160 ألف شخص، فيما توفي جراء الفيروس 2953 ألف شخص، حيث تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر انتشارا للفيروس.

المصدر: سبوتنيك