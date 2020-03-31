 الولايات المتحدة تجدد أربعة قيود كانت فرضتها على البرنامج النووي الإيراني لمدة 60 يوماً إضافية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ليل الاثنين، تجديد أربعة قيود على البرنامج النووي الإيراني لمدة ستين يوماً إضافية. وزعمت واشنطن في بيان أن “توسيع إيران المستمر للأنشطة النووية أمر غير مقبول”، مضيفة أن “الابتزاز النووي لنظام طهران هو من بين أكبر التهديدات للسلم والأمن الدوليين”، حسب قولها. وذكَّر البيان بما قاله ترامب في وقت سابق من هذا العام، بأنه “لن يُسمح أبدًا لإيران بامتلاك سلاح نووي”، حسب زعمه.

وأكدت الخارجية أن الولايات المتحدة “ستواصل استخدام كامل أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية لتقييد أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار”، مشيرة إلى أنها ستستمر “في مراقبة جميع التطورات في البرنامج النووي الإيراني عن كثب ويمكننا تعديل هذه القيود في أي وقت”.

المصدر: سبوتنيك