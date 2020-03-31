ترامب: سنرسل مساعدات طبية إلى إيطاليا بقيمة 100 مليون دولار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة سترسل إمدادات طبية بقيمة 100 مليون دولار إلى إيطاليا، لمساعدة هذا البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 على التصدي للوباء.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي حول جهود إدارته لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إنه تباحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وأبلغه بأن “لدينا فائضا من المواد التي لا نحتاج إليها، وسوف نرسل إلى إيطاليا ما قيمته حوالى 100 مليون دولار من الإمدادات الجراحية والطبية والاستشفائية”.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي “كان سعيدا جدا جدا” بهذا النبأ. وقال “سنرسل أيضا أشياء أخرى لسنا بحاجة إليها إلى أماكن أخرى”.

وأكد أن إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي في الولايات المتحدة سيسجل ارتفاعا قويا نظرا إلى اندفاع أكثر من 10 شركات لتصنيع هذه الأجهزة، واعدا بتصدير أي فائض منها إلى أوروبا التي تفتقر إليها بشدة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية