ارتفاع عدد وفيات كورونا في المغرب إلى 33 والإصابات إلى 534

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل مجموع الإصابات إلى 534 حالة.

وقال محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية، إن عدد الوفيات زاد في الأربع والعشرين ساعة الماضية 7 حالات لتصل الوفيات إلى 33 حالة في حين وصل عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 14 حالة.

وأعلن المغرب منذ 20 مارس حالة الطوارئ الصحية ومن المتوقع أن تنتهي في 20 أبريل نيسان.

كما قام بعدة تدابير احترازية للحد من تفشي الوباء، من بينها حظر الرحلات الجوية الخارجية والداخلية وإغلاق المدارس.

المصدر: وكالة رويترز