دومنيك راب يعقد أول مؤتمر صحفي نيابة عن جونسون المصاب بكورونا

ترأس وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، أول مؤتمر صحفي حكومي عقب الإعلان عن إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون بفيروس كورونا المستجد.

ونقل راب رسالة وجهها جونسون إلى شعب المملكة المتحدة دعاهم فيها إلى التزام البيوت، شاكرا كل من يطبق التعليمات حماية للقطاع الصحي وإنقاذا للأرواح”.

وأشار إلى أن “الحكومة البريطانية تبذل كل ما في وسعها لضمان عودة الرعايا البريطانيين العالقين في الخارج بسبب تفشي كورونا وفرض حظر على الطيران”.

وقال: “كلفت الحكومة سفاراتها وقنصلياتها عبر العالم لتستقبل المواطنين وتتعامل مع قضاياهم وحسب الأولوية، وكذلك للاتفاق مع شركات الطيران التجارية لإجلائهم وعودتهم إلى موطنهم مثل ما حدث مع الحكومة الألبانية قبل أيام، حيت تم إجلاء 150 مواطنا”.

وأكد راب على أهمية متابعة وضع البريطانيين المتواجدين حاليا في الهند وباكستان والبرازيل والولايات المتحدة والصين.

المصدر: وكالات