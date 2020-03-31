القوات المسلحة في السودان تتبرع بمرتب يوم لمكافحة كورونا

قررت القوات المسلحة في السودان اليوم الاثنين أن تتبرع بمرتب يوم لمكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفاد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة بأن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الأركان ونوابه وجميع منسوبي القوات المسلحة، أعلنوا المساهمة لمكافحة مرض كورونا ودرء خطورته على الأمن الوطني بالتبرع بمرتب يوم كامل يودع بالصندوق القومي لمكافحة الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية الأحد، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى ست في عموم البلاد.

وقال وزير الصحة السوداني أكرم التوم: “المصاب وصل إلى البلاد قادما من الإمارات في 13 مارس الجاري”.

ووجهت وزارة الداخلية السودانية في الـ17 من مارس الجاري، بإيقاف جميع الخدمات والمعاملات بمجمعات خدمات الجمهور لمدة 10 أيام، وذلك تنفيذا للإجراءات الوقائية بالبلاد واستنادا إلى قرار مجلس الأمن والدفاع فرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.

المصدر: وكالات