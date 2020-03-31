أمل افتتحت المركز الاول للحجر في ميس الجبل بناء لتوجيهات الرئيس بري

افتتحت قيادة حركة أمل في إقليم حبل عامل، وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي، المركز الاول للحجر الصحي في بلدة ميس الجبل.

وجاءت الخطوة بناء لتوجيهات رئيس الحركة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وضمن خطة الحركة لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد مسؤول الصحة المركزي في الحركة زكريا توبي “السير وفق تعليمات الرئيس بري في شأن تجهيز مراكز الحجر الصحي في القرى والبلدات لتكون جاهزة لاستقبال الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها”.

وشدد على “المضي في افتتاح المراكز”، مثنيا على “الجهود المبذولة والسرعة في الإنجاز خدمة للمواطنين المقيمين منهم والمغتربين”.

وتفقد توبي تجهيزات المركز برفقة وفد تقدمه مسؤول المنطقة الخامسة يحيى جابر، ورئيس بلدية ميس الجبل عبد المنعم شقير، ومدير مستشفى ميس الجبل الحكومي حسين ياسين، ومدير مستشفى تبنين الحكومي محمد حمادة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام