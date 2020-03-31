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March 31 2020 - 00:54

دراسة: الإصابات في إيطاليا ستكون صفرا في شهر أيار/مايو

منذ 43 mins 31 March، 2020
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أخبار دولية - ايطاليا

أظهرت دراسة احصائية أن إيطاليا ستشهد خلال الفترة ما بين 5 و 16 أيار/مايو إنحسارا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد لتصل الصفر.

وأورد التقرير الإحصائي الذي أجراه معهد إيناودي للاقتصاد والمال (Eief)، بناء على البيانات اليومية عن تفشي الجائحة المعلنة حتى 29 آذار/مارس الجاري، تقديرات موعد انخفاض حالات الاصابة الى الصفر لكل إقليم.

وذكر التقرير أن منطقة ترينتينو ألتو أديجي ستكون الأولى على المستوى الوطني التي ستشهد تصفير حالات الاصابة في 6 نيسان/أبريل المقبل، تليها في 7 من نفس الشهر أقاليم ليغوريا وأومبريا وبازيليكاتا، ومن ثم فالي دي أوستا في 8 نيسان/أبريل، بوليا في 9 نيسان/أبريل، فريولي فينيزيا جوليا في 10 نيسان/أبريل، أبروتسو في 11 نيسان/أبريل، فينيتو وصقلية في 14 نيسان/أبريل، بييمونتي في 15 نيسان/أبريل، لاتسيو 16 نيسان/أبريل، كالابريا 17 نيسان/أبريل، كامبانيا 20 نيسان/أبريل، لومبارديا 22 نيسان/أبريل، إميليا رومانيا 28 نيسان/أبريل، وأخيرا اقليم توسكانا في 5 أيار/مايو.

المصدر: وكالات

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