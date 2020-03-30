بشار الجعفري: ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على سورية ودول أخرى بعد انتشار وباء كورونا في العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2020 - 22:58

بشار الجعفري: ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على سورية ودول أخرى بعد انتشار وباء كورونا في العالم

منذ 57 mins 30 March، 2020
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