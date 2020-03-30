وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي للمنار: طلبنا من كل سفير أو قنصل تأمين عودة المغتربين من المناطق إلى عواصم البلدان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2020 - 22:58

وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي للمنار: طلبنا من كل سفير أو قنصل تأمين عودة المغتربين من المناطق إلى عواصم البلدان

منذ 2 ساعة 30 March، 2020
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