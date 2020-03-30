تجمع العلماء: مواجهتنا لوباء كورونا لن ينسينا القضية الفلسطينية ولن يثنينا عن مواصلة الجهاد

اكد تجمع العلماء المسلمين في لبنان، في بيان اليوم، بمناسبة “يوم الارض”، انه “ومع مواجهتنا للوباء المنتشر اليوم على مستوى العالم والذي تشير كل القرائن إلى وقوف الولايات المتحدةالأميركية وراءه، نقول أن شيئا لن ينسينا القضية الفلسطينية ولن يثنينا عن مواصلة الجهاد حتى تحرير فلسطين من رجس الاحتلال الصهيوني”.

واشار الى ان “العالم اليوم وبعد وباء كورونا ستتغير فيه كل الموازين وستعرف من تسمي نفسها بأنها قوى كبرى أنها ليست إلا وهم جبروت وطغيان وأن الله عز وجل يرسل عليها أصغر مخلوقاته متفوقا على تقنياتهم ويحجزهم في بيوتهم ويعطل مطاراتهم ولذلك فإن شيئا جديدا قد ظهر في المشهد العالمي سيجعل الناس ترجع إلى الله عز وجل وتتمسك بتعاليمه وتترك كل الآثام التي ارتكبتها من زواج المثليين إلى الإلحاد إلى انتشار الفاحشة”.

وقال: “إننا اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الوحدة الوطنية على الصعيد الفلسطيني وأن تتحد الفصائل جميعا بغرفة عمليات واحدة تدير العمل العسكري والأمني ومكتب تنفيذي واحد يدير الانتفاضات الشعبية ولتعلن السلطة الفلسطينية اليوم قبل الغد انهاء كامل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني والتراجع عن الاعتراف بالكيان الصهيوني والعودة للكفاح المسلح كطريق وحيد لتحرير فلسطين”.

ودعا الله ان “يمن على هذه الأمة بالصحة والعافية ويدفع عنها البلاء وأن يعود يوم الأرض في السنة القادمة وتكون فلسطين قد تحررت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام