حزب الله: لا شرعية للمحتل والشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة سيواصلون درب الجهاد والكفاح حتى إنجاز التحرير ونيل الحرية والاستقلال – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2020 - 20:54

حزب الله: لا شرعية للمحتل والشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة سيواصلون درب الجهاد والكفاح حتى إنجاز التحرير ونيل الحرية والاستقلال

منذ 58 mins 30 March، 2020
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