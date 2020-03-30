حسن أحال للقضاء ملف مريضة توفيت ولم يقدم لها العلاج من قبل عدة مستشفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2020 - 20:52

حسن أحال للقضاء ملف مريضة توفيت ولم يقدم لها العلاج من قبل عدة مستشفيات

منذ 1 ساعة 30 March، 2020
وزير الصحة العامة حمد حسن
لبنان

أحال وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية حمد حسن الاثنين على النيابة العامة التمييزية قضية مريضة من التابعية السورية توفيت بدون ان تقدم لها الاسعافات والعلاجات المطلوبة والضرورية من قبل عدة مستشفيات في شمال لبنان.

وأكد الوزير حسن في كتاب الإحالة أن “عدم إسعاف مريض بحال الخطر هو جرم نص عليه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب”، وطالب “بالتحقيق واتخاذ أقصى العقوبات بحق من أهمل أو قصّر مما أدى إلى وفاة المريضة”، واضاف أنه “كان يتوجب على طوارئ هذه المستشفيات معاينتها وإسعافها مهما كان التشخيص، على أن تتم إحالتها على مستشفى آخر إذا لزم الأمر”.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “المتوفاة كانت قد قصدت في السابع عشر من شهر آذار الحالي مستشفيات عدة في الشمال من بينها مستشفى المظلوم ومستشفى الخير، ورفضت كلها استقبالها، علمًا أن المريضة البالغة من العمر أربعين عامًا، كانت تعاني أعراضا مرضية خطرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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