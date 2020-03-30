حسن أحال للقضاء ملف مريضة توفيت ولم يقدم لها العلاج من قبل عدة مستشفيات

أحال وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية حمد حسن الاثنين على النيابة العامة التمييزية قضية مريضة من التابعية السورية توفيت بدون ان تقدم لها الاسعافات والعلاجات المطلوبة والضرورية من قبل عدة مستشفيات في شمال لبنان.

وأكد الوزير حسن في كتاب الإحالة أن “عدم إسعاف مريض بحال الخطر هو جرم نص عليه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب”، وطالب “بالتحقيق واتخاذ أقصى العقوبات بحق من أهمل أو قصّر مما أدى إلى وفاة المريضة”، واضاف أنه “كان يتوجب على طوارئ هذه المستشفيات معاينتها وإسعافها مهما كان التشخيص، على أن تتم إحالتها على مستشفى آخر إذا لزم الأمر”.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “المتوفاة كانت قد قصدت في السابع عشر من شهر آذار الحالي مستشفيات عدة في الشمال من بينها مستشفى المظلوم ومستشفى الخير، ورفضت كلها استقبالها، علمًا أن المريضة البالغة من العمر أربعين عامًا، كانت تعاني أعراضا مرضية خطرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام