قوى الامن حذرت من رابط الكتروني وهمي باسم “يونسكو” خلفياته احتيالية

نبهت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في لبنان في بيان لها الاثنين المواطنين من الدخول الى رابط يرسل على بعض الهواتف، وذلك لوجود خلفيات احتيالية لمن يرسله.

وقال البيان “يتلقى عدد من المواطنين عبر تطبيق واتساب رسالة نصية وهمية، مفادها، بأنهم يمكنهم من خلال الولوج الى رابط معين) التسجيل في برنامج للأمم المتحدة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو) بغية الحصول على مساعدات مالية بقيمة 1000 $ شهريا للمحتاجين”.

ولفت البيان الى ان “الرابط المذكور في الرسالة لا يعود إلى اليونسكو، ويهدف إلى سحب المعلومات من جهاز الضحية، تمهيدا لاستخدامها لاحقا في أعمال احتيالية، وتابع “لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الكرام، التنبه والحذر، وعدم الدخول إلى أي رابط غير آمن ومؤكد المصدر، كي لا يكونوا عرضة لعميات احتيالية”، واضاف “كما تدعوهم عند تلقي أي رسالة نصية او بريد الكتروني باسم جهات او منظمات او مؤسسات وغيرها توهم بالربح المادي، الى عدم التسرع ومراجعة الموقع الرسمي المعني بغية التأكد من صحة المعلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام