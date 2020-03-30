“الصحة اليمنية”: نحذر المواطنيين من ملامسة أي مواد يتم إسقاطها من طيران العدوان

دعت وزارة الصحة اليمنية “جميع المواطنيين بتوخي الحذر وعدم ملامسة أي مواد يتم إسقاطها من طيران التحالف السعودي حفاظا على سلامتهم واغلاقا لكل ابواب العدوان الساعي لنشر الأمراض والأوبئة في اليمن كجزء من حربه على اليمن ارضا وإنسانا”.

وقالت الوزارة اليمنية في بيان لها الاثنين إن “التحالف قام اليوم بإنزال كمامات وجه واشياء اخرى على محافظتي الحديدة والمحويت في خطوة غريبة وغير واقعية في ظل خلو اليمن من فيروس كورونا”، ورأت أن “التحالف يسعى لإدخال فيروس كورونا إلى اليمن في ظل الوضع الصحي الضعيف الذي يعيشه منذ 5 اعوام جراء العدوان والحصار”.

ودعت الوزارة “الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية التحالف المسؤولية الكاملة عن نشر وباء كورونا عبر تكثيف حركة السفر إلى اليمن في ظل تقليصها وتعليقها في جميع مطارات ومنافذ العالم”.

المصدر: بريد الموقع