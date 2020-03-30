وزارة الصحة اليمنية: تحالف العدوان يهدد الأمن والسلم في اليمن في ظل استهدافه للوضع الصحي بالعدوان والحصار منذ خمس سنوات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 30 2020 - 18:38

وزارة الصحة اليمنية: تحالف العدوان يهدد الأمن والسلم في اليمن في ظل استهدافه للوضع الصحي بالعدوان والحصار منذ خمس سنوات

منذ 31 mins 30 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة