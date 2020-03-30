وزارة الصحة اليمنية تصف خطوة إنزال كمامات ومواد أخرى من قبل تحالف العدوان بالغريبة في ظل تأكيد منظمة الصحة العالمية خلو اليمن من وباء كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2020 - 18:38

وزارة الصحة اليمنية تصف خطوة إنزال كمامات ومواد أخرى من قبل تحالف العدوان بالغريبة في ظل تأكيد منظمة الصحة العالمية خلو اليمن من وباء كورونا

منذ 34 mins 30 March، 2020
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