وزارة الصحة اليمنية تستنكر قيام تحالف العدوان بإنزال كمامات ومواد أخرى في محافظتي الحديدة والمحويت في ظل مخاوف من انتشار وباء كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2020 - 18:38

وزارة الصحة اليمنية تستنكر قيام تحالف العدوان بإنزال كمامات ومواد أخرى في محافظتي الحديدة والمحويت في ظل مخاوف من انتشار وباء كورونا

منذ 35 mins 30 March، 2020
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