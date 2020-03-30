أسامة سعد: لاتباع إجراءات الوقاية الصحية لتجنب خطر انتشار كورونا

نبه الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” في لبنان النائب أسامة سعد من “الضائقة المعيشية وخطر الانفجار الاجتماعي في ظل قرار التعبئة ومخاطر وباء كورونا”، وشدد على “ضرورة اتباع إجراءات الوقاية الصحية لتجنب خطر انتشار الوباء”.

وحذر سعد الاثنين من “خطر الجوع الذي بات يدق أبواب الناس وخطر الإنفجار الاجتماعي الداهم الذي لا بد من بذل كل الجهود من أجل منع حصوله، ومع وجود تقصير وتباطؤ وتسويف من قبل الدولة ومؤسساتها في التصدي لهذه المخاطر”.

ونوه سعد “بمستوى تجاوب الناس مع إجراءات الوقاية الصحية”، داعيا اياهم الى “المزيد من التجاوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام