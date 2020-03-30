الرياح القوية خلال اليومين الماضيين الحقت أضرارا بالأشجار المثمرة والمزروعات وشبكات الري في الهرمل ومطالبات بالتعويض – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2020 - 16:12

الرياح القوية خلال اليومين الماضيين الحقت أضرارا بالأشجار المثمرة والمزروعات وشبكات الري في الهرمل ومطالبات بالتعويض

منذ 28 mins 30 March، 2020
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