توقيف صراف في صيدا لمخالفته السعر المحدد من مصرف لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 30 2020 - 16:12

توقيف صراف في صيدا لمخالفته السعر المحدد من مصرف لبنان

منذ 29 mins 30 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة