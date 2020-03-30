القاضي منصور استجوب عن بعد موقوفا في سجن رومية عبر برنامج زووم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2020 - 20:52

القاضي منصور استجوب عن بعد موقوفا في سجن رومية عبر برنامج زووم

منذ 29 mins 30 March، 2020
سجن رومية
لبنان

أجرى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور اليوم أول استجواب عن بعد لموقوف في سجن رومية من خلال إعتماد الآلية الجديدة التي عممها مجلس القضاء الأعلى وذلك عبر استخدام تطبيق برنامج zoom.

وقد أعلم الموقوف خلال الجلسة بحقوقه، وأنه سيتم استجوابه عن بعد وتسجيل هذا الإستجواب، كما عُرضت عليه إفادته فوافق عليها ووقّع، أمام المحقق العدلي في السجن الذي بدوره أقسم اليمين المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات، إشارة بموافقته على اعتماد الطريقة وما ورد في الإفادة.

وعمم القاضي منصور على قضاة التحقيق في جبل لبنان طريقة الإستجواب، ووضع جدولا بمناوبتهم عبر الآلية الجديدة المعتمدة في إطار السعي الى الحد من ظاهرة الإكتظاظ في السجون.

يذكر أن وزارة العدل كانت أصدرت اكثر من تعميم يتعلق بالإستجواب عبر البوابة الإلكترونية وقامت بتأمين أجهزة كومبيوتر لقضاة التحقيق الأول في المحافظات وخطوط إنترنت جرى توزيعها اليوم.

يشار الى أن تطبيق زووم (zoom) هو برنامج عالي الإحترافية يقدم خدمة متخصصة بالمكالمات عبر الفيديو تسمح أن تضم عددا كبيرا من المتصلين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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