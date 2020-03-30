وزيرة العدل في كتاب إقتراحات: للتطبيق الفوري للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2020 - 20:52

وزيرة العدل في كتاب إقتراحات: للتطبيق الفوري للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

منذ 41 mins 30 March، 2020
وزيرة العدل ماري - كلود نجم
لبنان

وجهت وزيرة العدل ماري كلود نجم كتابا الى مجلس القضاء الأعلى تضمن جملة اقتراحات بصدد الموقوفين نظرا للأوضاع الإستثنائية الناتجة عن فيروس الكورونا.

وورد في نص الكتاب: “نظرا للظروف القاهرة التي يمر بها لبنان بسبب تفشي فيروس الكورونا، نقترح على مجلسكم الكريم الطلب الى الرؤساء الأول في المحافظات توجيه القضاة في محافظاتهم الى ما يلي:
– تطبيق فوري وعفواً للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع الموقوفين.
– البت السريع بطلبات تخلية السبيل مع الأخذ بعين الإعتبار بصورة خاصة الأوضاع الصحية والتقدم بالسن.
– تكليف من يلزم من قضاة المحافظة عند الإقتضاء للبت بطلبات تخلية السبيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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